Xavi Hernández: "Mi ideal es entrenar al Barcelona"

Pese a la negación de Joan Laporta sobre los rumores de que traería a Xavi Hernández a dirgir el banquillo azulgrana para suplir a Koeman, el exjugador del FC Barcelona firmemente aseguró que para él sería un sueño tomar la dirigencia de la escuadra en caso de que llegue la oferta.

"Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no pero por el momento estoy feliz en el Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí", comentó para una entrevista del medio '20 Minutos'.

El exmediocampista del Barça se dijo feliz de estar atrevesando esta etapa como dirigente en la Liga Catarí, rememorando que siempre se ha implicado en ayudar a otros futbolistas desde que era parte de la plantilla como capitán.

"Durante mi tiempo con el FC Barcelona y con la Selección, siempre traté de poner mi granito de arena para ayudar y mejorar a otros jugadores, y esto es algo que ahora estoy disfruntando mucho en mi nueva carrera como entrenador, y me alegra ver la evolución de los jugadores locales", sentenció.

