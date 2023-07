Leagues Cup: Opinión dividida de la Liga MX sobre el nuevo torneo que enfrenta a la MLS

La Leagues Cup está por arrancar, torneo que para el futbol mexicano ha resultado polémico debido a que 'partirá en dos' la Liga MX, pues el Apertura 2023 tuvo que detenerse en la Jornada 3 para jugar ante la MLS; sin embargo, la mayoría de la familia de la Liga MX ve con buenos ojos la participación y muy pocos están en contra.

“Sí, para nosotros la Leagues Cup es la competición más bonita y más linda del mundo porque es la siguiente, es muy atractiva y no quiero anticiparme, pero ¿Por qué no ser nosotros los primeros que la ganen? Obviamente hay que ir paso a paso, el grupo no es fácil. Nos toca Cincinnati que es el equipo que está liderando la MLS, están jugando muy bien y tienen consistencia”, dijo Veljko Paunovic, técnico de Chivas.

Por su parte, Nicolás Larcamón entrenador del León, dijo que: “Más allá de Messi, es el honor de representar al León en una nueva competencia y por ese motivo nos ilusiona competir de la manera que queremos hacerlo, trascendiendo a las instancias fuertes del torneo”.

Pero también hay quienes no están del todo satisfechos con participar en la Leagues Cup. “No hay otra, así es la Liga, así lo programó. Nosotros estamos preparados y capacitados para enfrentar y afrontar las dos situaciones. ¿Me gusta?, no, esa es la realidad, pero tenemos la capacidad y la preparación para poder enfrentar esas dos Ligas que se vienen de inmediato”, expresó Fernando Ortiz, técnico de Rayados.

En tanto, Jonathan dos Santos manifestó que: “Al final nosotros somos un producto y debemos hacer lo que nos manden. Es un año atípico en calendarios, vamos a estar después de Puebla un mes fuera de casa, viajando, sin estar con nuestras familias y no nos beneficia a nosotros, pero sí a los equipos de Estados Unidos. Estamos aquí para lo que la Liga MX y la MLS digan. No tenemos voz ni voto, puede afectar un poco en el rendimiento y también en la Liga”, indicó el jugador americanista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CÉSAR MONTES NO NEGOCIA CON EL AMÉRICA; ESPANYOL PIDE 10 MILLONES DE EUROS POR EL DEFENSA