Chicharito Hernández: 'Lo volvería a repetir, soy leyenda del futbol mexicano'

Lo diría de nuevo. Javier Hernández, atacante mexicano del Los Angeles Galaxy, destacó que no dudaría en volver a repetir la frase con la que arribó al conjunto de la MLS: 'Llego como leyenda del futbol mexicano'.

Durante una entrevista con TUDN, Chicharito explicó que a pesar de concretar una primera temporada para el olvido, está trabajando a marcha forzada para demostrar en la cancha su nivel que lo catapultó a los máximos escenarios.

"Claro que lo volvería a repetir, nunca he trabajado como ahora en todos los aspectos de mi vida, la vida que he creado me ha retado a eso en el lado emocional, familiar en mis relaciones con mis amistades, familia, en lo futbolístico, me estoy retando para poder crecer de una manera espectacular.

"Han habido veces que he dicho que haré cosas y se dan, han habido veces que digo que las haré y no se hacen, todos los seres humanos lo hacemos así, puede pasar, Messi y Cristiano les encantaría ganar una Copa del Mundo y no lo consiguen y ellos te dirán que lo pueden hacer entonces hay muchísima gente que nos juzga y medios que se nos olvida que somos seres humanos", sentenció.

