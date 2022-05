Jairo Torres: 'Si quiero irme a Europa tengo que hacer las cosas bien en Chicago'

Jairo Torres fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Chicago Fire. El futbolista mexicano dejó al Atlas tras la última fecha de la Fase Regular del Clausura 2022 en donde tuvo la oportunidad de marcar un gol en el Estadio Jalisco.

Tras llegar a la ciudad norteamericana, el canterano rojinegro aseguró en entrevista con EFE que buscará lucirse para que llame la atención de los equipos europeos y así, emigrar al Viejo Continente en unos años.

"Me gustaría dar ese paso a Europa, quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá. A quién no le gustaría jugar en a Premier, pero la verdad es que si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien", dijo Jairo Torres.

Asimismo, el futbolista nacional aseguró que buscará su llamado a la Selección Mexicana con las actuaciones que tenga en el equipo de la MLS, mismas que pueden llevarlo a Qatar 2022.

"Pasé por las inferiores de Selección y a quién no le gustaría ir al Mundial. Para eso trabajo, no me gusta decir que quiero ir a la selección. Simplemente trabajo y si me voltean a ver, genial. El Mundial está a las puertas y por qué no hacer buenas actuaciones y subirme", señaló.

