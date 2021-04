Jonathan dos Santos: 'Chicharito será uno de los mejores jugadores de la MLS'

Javier Hernández tuvo un inicio de temporada prometedor, donde marcó dos goles en la victoria del Galaxy frente al Inter de Miami de Rodolfo Pizarro.

Y para Jonathan dos Santos, el Chicharito será uno de los mejores jugadores de la MLS, pues lo ve al cien por ciento.

“Lo veo al ciento por ciento, ya lo demostró, será uno de los mejores jugadores de la Liga”, mencionó el capitán del equipo angelino en conferencia de prensa.

De igual forma, el mediocampista mexicano aseguró que los goles le quitaron presión, por lo que ahora jugará más libre.

“Para un delantero anotar es lo más importante, llevaba mucho tiempo sin meter gol, yo sé que tenía mucha presión y se la sacó de encima, lo vamos a ver mucho más libre. Sabemos que Chicharito será un jugador súper importante, tanto en la elaboración de juego, como en la finalización. Sé que va a meter muchísimos goles, pero tenemos que ayudarle, somos un equipo, es lo que nos ha inculcado el entrenador. Lo veo feliz", agregó.

Dos Santos no la pasó muy bien la temporada pasada por temas físicos, pero para esta campaña se ha recuperado y solo le falta tomar ritmo.

“Físicamente, me siento al ciento por ciento, me falta agarrar ese ritmo de partido porque tenía mucho tiempo sin jugar un partido completo. Poco a poco iré agarrando ese ritmo en los partidos. Me siento contento, estamos en sintonía, hay un gran grupo y nos sentimos como familia”, explicó.

