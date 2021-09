Míchel tras derrota vs Atlético: 'No me acostumbro a perder así, los tuvimos lejos'

Michel ha llegado a diez derrotas consecutivas en LaLiga, cuatro con Málaga (2017) y seis con Getafe, sotanero junto a Alavés, los únicos equipos que no han logrado puntuar.

“Me duele perder así; no me acostumbro a perder así. Yo lo que hago es reprocharme y buscar soluciones. El planteamiento ha sido bueno, tuvimos al Atlético lejos de nuestra portería. Si no llega lo de (Carles) Aleñá, no sé si nos hubiésemos llevado un premio que además nos lo habíamos ganado en el terreno de juego”, lamentó el entrenador tras la última derrota ante Atlético de Madrid.

La derrota empañó la primera titularidad de José Juan Macías con el Getafe. El mexicano completó 66 minutos y se marchó aplaudido por la afición luego de haber participado en dos ocasiones de gol.

Macías, que aún tiene trabajo por delante en su adaptación al futbol europeo, dejó el partido cuando el Getafe ganaba por la mínima y peleaba en igualdad de circunstancias.

Pero un desafortunado error, una aparatosa falta, ensombreció el panorama al permitir que el rival le diera la vuelta. Para Míchel, que parece tener las horas contadas y para Macías, que llegó a pedido expreso del exentrenador de Pumas.

“No hemos hecho nada para merecer esto”, lamentó el técnico, que sin embargo, sabe que “las derrotas se van acumulando y eso hace mella”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ: AJAX CONTINÚA IMPARABLE Y GOLEÓ AL FORTUNA SITTARD EN LA EREDIVISIE