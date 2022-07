Santiago Giménez: Volverá a México para tramitar su visa de trabajo

Santiago Giménez se unió a la lista de mexicanos jugando en Europa luego de firmar con el Feyenoord a final de la semana. Sin embargo, el debut del delantero nacional deberá esperar unas semanas más.

Y es que el seleccionado nacional volverá a México para tramitar su visa de trabajo, por lo que el club de Rotterdam no sabe cuándo podrá disputar sus primeros minutos como jugador de ls institución.

De esta manera, Santiago Giménez se perderá tanto el último partido amistoso de pretemporada del Feyenoord ante el Osasuna, como el inicio de la Eredivisie, esto debido a que se tendrá que adaptar al estilo de su nuevo estratega.

El 'Bebote' aseguró que se encuentra emocionado por llegar a la Eredivisie, pues en su presentación oficial aseguró que Edson Álvarez le habló en diversas ocasiones sobre la liga, asegurando que es extraordinaria.

"Desde antes que supiera del interés hablaba mucho con ellos, porque me entusiasmaba estar en la liga holandesa. Me dijeron que era muy intensa, con mucha rivalidad y muy competitiva. Ahora que Edson supo de la noticia, ha sido de gran ayuda, porque me ha dicho que esta liga es extraordinaria", indicó en conferencia de prensa.

