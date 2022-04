Tena tras quedarse varado en Houston: 'Tuvimos que dormir en el piso porque ya no hay alfombra'

Gracias a los problemas climatológicos que hubo en Houston, la Selección de Guatemala no pudo viajar a Orlando el día que tenían planeado, por lo que tuvieron que dormir en el aeropuerto de dicha ciudad.

Ante esto, Luis Fernando Tena habló de la situación y aseguró que no es pretexto para el juego contra México. "Nos dormimos en el piso, porque ya ni alfombra ponen. Ahorita los muchachos están dormidos, pero esto no es pretexto para el partido", dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega de Los Chapines fue cuestionado por el proceso del Tata Martino, donde respaldó al técnico argentino e incluso pidió que se le diera continuidad tras el Mundial de Qatar 2022.

Desafortunado lo que le pasó a la selección de @fedefut_oficial y su técnico Luis Fernando Tena, dormir en el aeropuerto de Houston entre las bancas y el suelo. Llegaron trasnochados y cansados a Orlando esta mañana, pic.twitter.com/KLLcUswsEr — Felipe Valenzuela (@ValenzuelaFelip) April 26, 2022

"Ha sido un proceso como todo, con baches, pero los resultados lo han respaldado y yo creo que se debería mantener al técnico. No hay por qué cambiar. No sólo ahora, sino para el siguiente ciclo mundialista incluso. No entiendo por qué en México nos gusta cambiar siempre de entrenador", mencionó el mexicano.

Luis Fernando Tena consideró que el partido ante la Selección Mexicana será una gran oportunidad para sus jugadores pues es un encuentro de suma importancia.

"Representa una gran oportunidad para todos nosotros, porque enfrentar a México siempre es importante. No ponemos pretextos por lo que sucedió, hay que jugar. ¿Qué voy a sentir yo? No lo sé, porque estuve de aquel lado durante tres años, como auxiliar en la Mayor o técnico en la Sub 23, pero siempre es muy importante un juego de preparación contra México, porque no es amistoso", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:HÉCTOR HERRERA: HH APUNTA A LA TITULARIDAD CON EL ATLÉTICO DE MADRID FRENTE AL ATHLETIC