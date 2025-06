Messi se va del Inter Miami; ¿regresa a Barcelona?

Nuevo capítulo dramático en la histórica carrera de Lionel Messi; recientemente se ha dado a conocer que 'La Pulga' estaría interesado en regresar al futbol europeo; sin embargo, su actual contrato es lo que le traería algunas complicaciones para los planes que tiene en el futuro inmediato el capitán del Inter Miami.

Messi no se pudo destacar en el duelo ante su exequipo ı MexSport

¿Se acabó la aventura americana de Leo?

El contrato de Messi con Miami está muy cerca de llegar a su fin; tan cerca como el final de 2025, 'Las Garzas' tendrán que lidiar con la posible salida de su capitán y jugador franquicia.

A pesar de tener la posibilidad de no renovar para poder marcharse como agente libre al club de su preferencia, Inter de Miami ha declarado que la salida del argentino se ve lejana, ya que ambas partes tienen la intención de renovar dicho contrato solo que no se ha encontrado el momento idóneo para hacerlo.

Messi apunta a abandonar la MLS ı MexSport

"Messi tiene contrato hasta el final de 2025 y la realidad es que ambas partes están interesadas en continuar con la relación. Se están tomando los pasos necesarios con la mentalidad de hacerlo suceder", declararon los directos del cuadro norteamericano.

¿Se acerca un regreso blaugrana?

Ante los más mínimos rumores de una posible separación de caminos entre Messi y Miami, al argentino le comienzan a 'salir varias novias', pues Barcelona ya sondea la posibilidad de regresar a su jugador más importante; se desconoce de momento si algún otro club de la MLS buscará llevárselo o si tiene ofertas de algún otro club de otra liga.

Cabe recordar que antes de su llegada a PSG, Manchester City era uno de los equipos que quería hacerse con los servicios del campeón del mundo; no obstante esta transferencia no se dio, siendo incluso el mismo Pep Guardiola quien convenció a Leo de no llegar, pues pensaba que la Premier League no era del estilo del jugador argentino.

Barcelona sueña con repatriar a Messi ı MexSport

