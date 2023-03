América Femenil busca regresar a la victoria en el Azteca vs Atlas

Luego de su visita a Estados Unidos, donde enfrentaron al Angel City, América Femenil regresa al Estadio Azteca para recibir al Atlas, duelo que juegan con el ánimo a tope tras la victoria al Pachuca, aunque con la incertidumbre por la situación de Scarlett Camberos, quien al día de hoy sigue alejada del Nido y su futuro sigue en el aire.

Camberos, quien recibió un permiso especial por parte del club para viajar al vecino país del norte para estar con su familia luego de haber sido víctima de acoso, no ha reportado en el Nido, y aunque se ha especulado que ya tiene nuevo equipo,

RÉCORD pudo confirmar que de momento no es así; sin embargo, esto no es garantía de que regrese a Coapa, pues la idea de ya no volver sigue muy latente.

Pese a esto y a la sensible baja por lesión de Kiana Palacios, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa se mantiene peleando en los primeros puestos de la tabla, por lo que, ante las rojinegras tendrán que sacar los tres puntos para no ser desplazados del tercer lugar en caso de que Pachuca se imponga al Monterrey.

Además, a las azulcremas les viene una seguidilla de partidos importantes, luego de jugar contra las tapatías, tienen el compromiso ante Tigres en el Volcán, posteriormente se enfrentan a Chivas en el Clásico Nacional, duelos en los que pelean puntos importantes de cara a la Recta Final de la Fase Regular, en la que buscarán embalarse para la Liguilla, donde buscarán ganar su segundo título.

