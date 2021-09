América Femenil: Eva González combinó el futbol con sus estudios de Criminología

Apostar a una carrera en el futbol profesional implica dedicación, sacrificio y sobre todo tiempo completo lo que provoca que el sueño del debut habitualmente deje de lado el desarrollo académico, pocas son las personas que logran estructurar y direccionar su vida por ambos caminos, Eva González, futbolista del América Femenil y Criminóloga por la Seton Hall University es el ejemplo ideal de que es posible alcanzar ambos sueños.

Dichos estudios en Criminología la hicieron ser una futbolista con mentalidad fuerte, característica que suele aplicar cada vez que sale a una cancha.

“Yo creo que la mentalidad fuerte. En todas las carreras tienes que hacer sacrificios, pero en mi caso si no estás preparada mentalmente para eso creo que se complican muchas cosas”, confirmó la propia jugadora en entrevista con RÉCORD.

“El futbol es una disciplina de mucho trabajo, tanto ellas como nosotras estamos haciendo y trataremos de hacer todo lo que podamos dentro de la cancha para poder lograr la meta”, agregó.

Después de un año viviendo en la CDMX, González reveló que a su llegada al club nunca existió problema para adaptarse, sin embargo, cuando se trataba de actividades fuera de la cancha el panorama era diferente.

“No me ha costado la adaptación al equipo porque cuando yo llegue todas me recibieron con los brazos abiertos, con el idioma si un poco, pero dentro de la cancha al hablar de futbol no tanto, creo que me cuesta más al momento de estar fuera del club”, finalizó Eva González.

