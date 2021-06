América Femenil: Natalia Mauleón, primer refuerzo de las Águilas

Después de confirmar a Craig Harrington como nuevo emtrenador del América Femenil, la directiva ya trabaja en la reestructura del equipo y dieron a conocer a su primer refuerzo para la siguiente temporada, Natalia Mauleón.

"Me siento muy emocionada, siento que fue una gran decisión, me siento muy contenta porque me están arropando muy bien. Espero darle muchas alegrías a esta institución", confirmó la nueva jugadora americanista.

"Gracias a Dios se me han dado las cosas, he trabajado durisímo, me siento muy feliz por este cambio que estoy dando y solo queda dar lo mejor de mi", añadió.

La delantera Natalia Mauleon, llega al Nido para volar con las Águilas

¡Bienvenida, @nati_mauleon14! #NatEsÁguila#EstoEsAmérica pic.twitter.com/1Bl3kqqiHE — Club América Femenil (@AmericaFemenil) June 8, 2021

La futbolista proveniente del Toluca llega a reforzar el ataque azulcrema fue anunciada a traves de las redes sociales del club y se espera que esta sea la primera de varias incorporaciones recordando que el último torneo la plantilla quedó muy corta para las exigencias de la institución.

