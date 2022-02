JJ Macías: ‘Ahorita no tengo méritos para estar en Selección Mexicana’

José Juan Macías trabaja todos los días para retomar su nivel, pues desea ser un referente en Chivas, ser convocado a la Selección Mexicana e ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Podría ser una opción ante el mal momento por el que atraviesan algunos delanteros del Tri.

Dijo tener una gran relación con Gerardo Martino y Jaime Lozano, luego de que sacrificó la Copa Oro y los Juegos Olímpicos Olímpicos de Tokio para cumplir su sueño de ir a Europa.

“A cualquiera le ilusiona ir. Ahorita no puedo hablar porque no jugué por mucho tiempo. Ahorita no he hecho los méritos para ser convocado. Quiero hablar en la cancha para poder ser considerado. Claro que sueño con ir a un Mundial. Tengo muy buena relación con los entrenadores”, mencionó en rueda de prensa.

José Juan Macías también habló sobre las destacadas actuaciones que ha tenido últimamente Alexis Vega tanto con Chivas como con la Selección Mexicana.

Con el Rebaño Sagrado le metió gol a Mazatlán FC, Querétaro y FC Juárez, mientras que con el Tri anotó en los dos juegos contra Jamaica.

“Es un jugador que marca diferencia. La verdad es que está en un buen momento. Yo trataré de ayudarle para que pueda seguir creciendo. Aparte tenemos una gran amistad. Estoy muy feliz por él”, concluyó.

