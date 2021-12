Luis Romo: ‘Quiero ser referente de Selección Mexicana como lo fui en Cruz Azul’

Luego de conseguir la novena con Cruz Azul, Luis Romo se convertirá en flamante refuerzo de Monterrey para el Clausura 2022, equipo con el que buscará consolidarse en la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Quiero hacerme un referente en Selección como lo fui en Cruz Azul, no he podido jugar en mi mejor nivel con Selección y es un deseo que quiero cumplirlo ya, porque quiero estar en un Mundial y jugar lo más que se pueda”, aseguró Romo a RÉCORD.

Aunque jugar en Rayados podría significar el adiós al sueño europeo, Romo se mantiene firme en un día emigrar al Viejo Continente.

“Europa es un sueño que sigue estando ahí y voy a seguir peleando para por salir y lo voy a conseguir”, añadió.

Por otra parte, y en una faceta más personal, el centrocampista nos cuenta que es lo que más disfruta de las fiestas decembrinas.

“Tranquilo, a mí siempre me gusta pasarlo en familia, relajado con los niños y sobre todo, mantenerles viva esa ilusión de los regalos. Yo no tuve la oportunidad de que me dejaran regalos o algo bonito y decorado, así que me gusta que ellos sientan ese espíritu navideño”, explicó.

A pesar del carácter fuerte con el que se le conoce dentro del campo y de su fortaleza para pelear cada pelota con Cruz Azul y con la Selección Mexicana, el centrocampista reconoció que la inocencia de los niños en estas fechas del año es algo que le gustaría mantener en su vida diaria.

“Me gusta mucho que se vayan a dormir temprano con la ilusión de que les vaya a aparecer algo bonito el día siguiente, la verdad que me esfuerzo mucho por ellos, me encanta verlos felices y vivir con esa inocencia que me gustaría tener todavía”, concluyó.

Luis Romo se ha caracterizado por ser un futbolista muy cercano a su familia, empezando por su esposa que lo acompaña en cada aventura al igual que sus padres, quienes portan con orgullo los jerseys que utiliza Romo en cada presentación con la Selección Mexicana y próximamente con los Rayados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAMBUEZA: 'ME VOY A ESFORZAR PARA ESTAR EN LA SELECCIÓN MEXICANA'