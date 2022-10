Selección Mexicana: La Volpe aseguró que convocaría a Chicharito para Qatar 2022

Chicharito Hernández firmó su mejor temporada con el Galaxy desde que arribó a la MLS. Sin embargo, el máximo anotador de la Selección Mexicana no irá a Qatar 2022 a pesar de estar en un gran momento fubolístico.

Previo a que se lleve a cabo el Mundial, exjugadores y exentrenadores del Tri han revelado que convocarían a Hernández para el torneo por la jerarquía que tiene. Tal es el caso de Ricardo La Volpe, quien aseguró que no dejaría fuera de la lista al delantero del conjunto angelino.

El exentrenador del Tri reveló en sus redes sociales que Chicharito debido a lo que demostró en su etapa como seleccionado. Además, destacó las cualidades que tiene el canterano de Chivas dentro del área.

"Yo pondría a Chicharito en ese once ideal de la Selección. Creo que es un jugador con todas las condiciones, con todo lo que ha demostrado poniéndose esa camista. Sí, sin ninguna duda porque está en buen nivel, tiene un peso específico que necesita una Selección, tener un nueve con experiencia, un nueve con sus características, buen cabeceador, buen rematador, buena técnica", señaló el 'Bigotón'.

Asimismo, La Volpe dejó en claro que podría sustituir a uno de los delanteros que se encuentran lesionados o en su proceso de estar al 100 físicamente, aunque consideró que al no ser doctor no puede no entrar en tantos detalles por desconocer del tema.

"¿Quién puede quedar fuera llevándolo a él? Bueno, no sabemos si Jiménez llegará por el problema de la lesión que todos sabemos y si estará al 100 por ciento. También está el caso de Funes Mori que viene poniéndose a punto. Entonces uno tiene que analizar, en eso ya no estoy yo, en la cuestión médica, pero hay dos jugadores que quizás, no en estos momentos, en plenitud, como sí tendrías a Chicharito", sentenció.

