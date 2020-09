Adolfo Ríos sobre Luis Montes: ' Yo no concibo decirle que no a la Selección Nacional

A Adolfo Ríos no le pareció la decisión que tomó Luis Montes de renunciar a la Selección Mexicana, ya que aseguró que es lo más importante a lo que puede aspirar un jugador y destacó que se trata de un tema de resentiminento.

"Me queda claro que hay un resentimiento de su parte. Para mí, el momento más feliz, cada vez que yo llegaba a la Selección, era cuando mi nombre salía en la convocatoria, porque ha sido, como mexicano, los momentos más grandes al estar representando a mi país, mi bandera, a mi pueblo", mencionó en entrevista para Marca Claro.

El ex portero lo comparó con los jugadores brasileños, de quienes destacó que sería difícil que se negaran a participar con su selección.

"Yo no concibo de ninguna manera decirle que no a la Selección Nacional. Son temas personales y se respetan, pero yo no vería a un jugador brasileño que le diga no a su selección porque realmente es lo más importante a lo que puede aspirar un jugador", comentó.

