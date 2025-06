Afición mexicana recibió a Miguel Herrera con abucheos en el juego de Copa Oro

Reencuentro poco amigable en Las Vegas. Mientras en las bancas del Allegiant Stadium los abrazos no faltaron entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y el de Costa Rica, en las tribunas la respuesta fue diametralmente opuesta.

Miguel Herrera, quien dirigió al Tri en la Copa Mundial de 2014, se reencontró con el combinado azteca, ahora como rival para definit al líder del Grupo A en la Copa Oro 2025. Pero mientras los jugadores y el propio Javier Aguirre lo saludaron con cariño, la afición mexicana le dejó claro que, actualmente, no lo tienen en buena estima.

Miguel Herrera y Javier Aguirre en el banquillo del Allegiant Stadium | IMAGO 7

Afición abuchea a Miguel Herrera en la Copa Oro

Durante la presentación de las alineaciones del partido, los rostros de los jugadores y del entrenador de cada selección apareció en las pantallas en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de Las Vegas. Y en el momento en que Herrera apareció, la afición en las tribunas no dudó en abuchearlo y silbarlo.

Este recibimiento contrastó con el que tuvo el 'Piojo' en el banquillo, donde Aguirre, el asistente Rafael Márquez y Guillermo Ochoa, que inició en la banca, lo abrazaron con cariño. Incluso el ahora estratega de Costa Rica cantó el himno nacional mexicano, a pesar de que en esta ocasión le tocó ser rival de su nación.

Memo Ochoa y Herrera en la Copa Oro | IMAGO 7

De igual forma, contradice las declaraciones que hizo Herrera previo al compromiso ante el Tri, en las cuales aseguró que la afición lo apreciaba. "En la Selección di los resultados que me pidieron. Salí con éxitos en la mano, mi salida fueron decisiones de los directivos. No les debo nada, no me deben nada, tengo el cariño y la entrega de la gente", fueron sus palabras.

¿Cómo fue la salida de Herrera de la Selección Mexicana?

El 'Piojo' salió de la Selección Mexicana en 2015 por decisiones de la directiva, luego de que el estratega se vio envuelto en una polémica por un incidente con Christian Martinoli tras ganar la Copa Oro de aquel año

Miguel Herrara y Rafa Márquez en el juego de Copa Oro entre México y Costa Rica | IMAGO 7