Alberto Aguilar: "No podemos acabarnos a Memo Ochoa por esto"

El exentrenador de porteros de la Selección Mexicana, Alberto Aguilar, salió en defensa de Guillermo Ochoa, quien fue el más atacado y culpabilizado después de que México cayera ante Canadá en el Octagonal rumbo a Qatar 2022.

"No podemos acabarnos a Memo Ochoa por esto, se refleja más (su equivocación con Canadá) porque es lo último que te queda del partido, pero no podemos ser tan injustos, es la responsabilidad que tiene un arquero. En este partido, no vi su aspecto mental tan determinante, hay que saber controlar los momentos psicológicos, saber qué estás jugando y a qué es lo que te lleva perder", comentó en entrevista para 'AS México'.

Aunque Aguilar se sinceró y reconoció que el arquero mexicano, quien formó parte de sus entrenamientos en algun momento, fue responsable de una anotación pero no de otra jugada. El exentrenador compartió un análisis sobre las posibilidades que tuvo Memo en sus manos para evitar que el marcador cerrara en esa manera.

"Memo Ochoa es el elegido del señor Martino, no sé si sea el mejor o no en este momento, pero lo que sí puedo comentar es que vi ayer a Memo muy abajo de los postes. En el segundo gol, viene el centro, y aunque sabemos que Ochoa no es salidor, el remate fue a dos metros, viene por alto, puedes hacer el recorrido, dar un paso adelante y despejar de puños porque te iban a llegar con todos los delanteros.

"En el otro gol, no considero tanto culpabilidad de Memo, sí su responsabilidad, el primer gol que pica la pelota, las condiciones del terreno de juego eran muy difíciles y no tuvo oportunidad de desviar hacia a un lado", comentó.

