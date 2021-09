Blas Pérez sobre el Tri: 'México ya no es el de otras eliminatorias'

La Selección Mexicana es un equipo que impone respeto y así lo reconoció Blas Pérez, quien recordó las épocas en las que con la Selección de Panamá enfrentaba al Tricolor. Además de que consideró que el equipo mexicano actual no es tan bueno como el de antes al que él enfrentó.

“A mí me tocó, con el respeto de todos los jugadores, me tocó una época muy complicada por decirle así a cuando nos enfrentábamos, jugadores que ya estaban consolidades con la selección, ahorita la mexicana es una selección joven, con esa transición que están teniendo de un cambio de generación igualito que la selección panameña, pero en comparación yo creo que ahorita la Selección Mexicana sí la verdad no es como la de anteriores eliminatorias.

“Eran jugadores con experiencia, jugaban en Europa, en el caso de Rafa Márquez, me tocó muchas veces enfrentarlo y ya con eso uno como jugador pensaba ‘vamos a enfrentar al central del Barcelona’, ahí ya había un poco de respeto, de temor de poder enfrentarnos en todo lo demás”, dijo a RÉCORD el exjugador de Tigres, Pachuca, San Luis y León.

Asimismo, el ‘Ratón’ compartió qué era lo que platicaba con sus compañeros previo a los duelos ante México y las sensaciones que tenían por enfrentar al Tricolor. Además de que del Panamá actual aceptó que le cuesta jugar en su propio estadio.

“Se sentía de una manera quieran o no nervioso por querer enfrentar a la Selección Mexicana. Hablábamos mucho de la importancia, del respeto que se le tenía al rival, pero siempre en mente que podíamos hacer un partido bueno, de poder ganar, cosa que Panamá no lo ha hecho en eliminatorias mundialistas, pero siempre las conversaciones eran de poder salir a sacar el partido, algún punto, triunfar más que nada.

“A la selección panameña le cuesta un poco jugar de local, siente uno la presión, el deseo de no equivocarse y cuando estás con eso tiendes a equivocarte y la gente se enoja, eso lo hemos mejorado, pero eso también complica el tema”, indicó.

