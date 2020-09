Borgetti sobre Tata Martino: 'A veces al mexicano le hace falta un DT extranjero'

Jared Borgetti, histórico goleador de la Selección Mexicana, le agrada el proyecto de Gerardo Martino, pues asegura que los futbolistas mexicanos a veces necesitan de un técnico extranjero que les dé un plus.

"De lo poco que hemos visto es un técnico serio, que ha dirigido a grandes jugadores y a veces que al futbolista mexicano le hace falta la llegada de un técnico extranjero que aporte algo más. Es un técnico serio, a lo mejor no da muchas entrevistas ni noticias pero lo que importa es que dé mucho futbol en la cancha y creo que nos va a dar cosas buenas", mencionó para Marca.

El Tata ha dirigido a grandes equipos y selecciones, por lo que la exigencia del Tri es algo que no le sorprende.

"Dirigir mundiales y figuras como Messi da mucha seguridad y es algo que un día platiqué con él, le dije que la Selección Mexicana tiene muchas dificultades para poderla dirigir y me dijo: 'Más dificultades que Barcelona y tener que entregar un buen resultado cada fin de semana, eso no me preocupa, ya estoy acostumbrado' y tiene razón. La selección es exigente, pero puede ser más llevadero", agregó Borgetti.

Sobre el famoso quinto partido, el exjugador de Santos afirmó que lo más importante es elevar el nivel de juego, que incluso te pueda llevar a un sexto encuentro.

"Si hablas del quinto partido, creo que va a llegar en algún momento, me interesa que sea el pasito de un mejor futbol, de un mejor nivel y si se crece vamos a llegar hasta el sexto partido pero hay que irnos con calma, no hay que ser flor de un día y hay que hacer las cosas bien para mantenernos constantemente arriba", añadió.

