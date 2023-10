Chino Huerta confiesa haber estado por los suelos mentalmente tras no encontrar un buen nivel

Tras el término del partido ante Ghana, César 'Chino' Huerta, delantero atacante de la Selección Mexicana, confesó que vivió momentos complicados cuando no estaba en su nivel óptimo.

Por su parte, Huerta aceptó que desde que llegó a las filas del conjunto auriazul, comenzó a retomar la confianza que había perdido cuando pertenecía a Chivas.

“Desde chico me cerraron puertas en muchos lados, ser fuerte mentalmente porque sé que muchos quieren estar en este lugar. Se juntaron muchos factores, en lo personal mentalmente estaba por los suelos, no encontraba mi nivel, surgió la opción de Pumas y no dudé en decir que sí y aprovecharla”, señaló el delantero.

Asimismo, el exjugador del Guadalajara aseguró que el nivel que vive es debido al trabajo, a la oportunidad y a la confianza.

“Se lo amerito al trabajo, es lo que me ha permitido estar en gran nivel, se junta la confianza y con la oportunidad es cuando surge la suerte. Voy paso a paso, el martes es el partido más importante, mañana me levanto con el juego del martes en mente y puedo aspirar a muy grandes cosas. He tenido muchos profes que me han puesto a perfeccionar la zurda y por eso me han salido goles muy buenos, pero se lo debo al trabajo, a la repetición y eso me ha permitido elevar el nivel”, compartió.

Cabe mencionar que el atacante de los Pumas, dio asistencia a Uriel Antuna quien marcó el segundo gol en la victoria de México ante Ghana.

