Chivas: De presumir ser la base en el Tri, a no contar con ningún jugador en convocatoria

Jaime Lozano dio a conocer la lista de jugadores que estarán representando a la Selección Mexicana en los amistosos contra Ghana y Alemania, donde las Chivas de Guadalajara no estarán contando con ningún futbolista para estos duelos.

Hace un mes, la directiva del Rebaño Sagrado había presumido ser la base del Tri, pues en la convocatoria de la pasada Fecha FIFA que se disputó en septiembre, aportó a 13 futbolistas en la Selección Mexicana, autodenominándose como la base del equipo de México.

En aquella ocasión, las Chivas aportaron nueve jugadores en las categorías Sub 23, Sub 20, Sub 18, Sub 17 y cuatro más en la convocatoria de Jimmy Lozano, siendo Alexis Vega, Orozco Chiquete, Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado los elegidos por el estratega mexicano.

Las Chivas no se encuentran atravesando su mejor momento dentro del Apertura 2023, pues después de comenzar la temporada como líderes, la situación del equipo ha cambiado, ya que actualmente han ligado seis juegos consecutivos sin ganar.

Contraste a la situación de las Chivas, el equipo que más jugadores aporta para esta convocatoria es el América, íntimo rival del equipo tapatío, pues cuatro futbolistas del club estarán en estos encuentros internacionales.

