¿Dice adiós? Chucky Lozano le responde a Aguirre sobre compromiso con Selección Mexicana

Luego que Javier Aguirre señaló que no quiere en la Selección Mexicana a jugadores que no tengan compromiso y no sientan la playera, Hirving 'Chucky' Lozano dejó clara su postura.

El ahora jugador de San Diego FC ha estado ausente en el proceso del 'Vasco', que ha dirigido cinco juegos en esta nueva etapa y se prepara para la Semifinal de la Concacaf Nations League ante Canadá.

Lozano es una de las ausencias en el Tri de Aguirre | MEXSPORT

¿Qué dijo Chucky Lozano sobre su llamado a Selección Mexicana?

El canterano de Pachuca aseguró que él siempre ha tenido la disposición de asistir a los llamados. "Si tengo la oportunidad de defender esa playera lo haré al máximo. En el caso de mis compañeros, yo no soy quién para decir esas cosas".

Lozano se reunirá en próximos días con Aguirre, por lo que se dijo entusiasmado ante esta posibilidad. "La verdad no he tenido oportunidad de hablar con él. Si me dan la oportunidad de regresar, estaría sumamente contento; siempre es un sueño regresar".

Por último, aseguró que no se inquieta ante la competencia interna por recibir un llamado, a pesar de su decisión de jugar en la MLS y no seguir en Europa como otros de sus compañeros. "Sé quién soy y sé que tengo como futbolista y persona. Espero que todo salga de la mejor manera. La verdad espero y creo que daré mi mejor versión".

Lozano dijo listo para regresar si recibe un llamado | MEXSPORT

¿Cuándo jugó Chucky por última vez con el Tri?

Fue precisamente en la Nations League del año pasado, en marzo de 2024, que Lozano estuvo con el equipo azteca por última vez. En esa ocasión jugó 31 minutos en la Semifinal ante Panamá y los 90 minutos en la derrota ante Estados Unidos en la Final.

Desde entonces se perdió 11 partidos, seis amistosos, los tres de la Fase de Grupos de la Copa América 2024 y la serie de Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Lozano no juega con el Tri desde junio de 2024 | MEXSPORT