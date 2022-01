Erick Gutiérrez sobre su convocatoria con México: ‘Trabajé mucho para regresar’

Tras el buen momento futbolístico que vive el mexicano Erick Gutiérrez en el PSV, logró que Gerardo ‘Tata’ Martino lo tomara en cuenta para esta convocatoria para los enfrentamientos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Gutiérrez sentenció que ha trabajo para ser tomado en cuenta para la Selección Mexicana, y que entendía que su ausencia se debía a la poca continuación con el equipo neerlandés, pero ahora es diferente, pues tiene protagonismo en Europa.

“Trabajé mucho para regresar a un llamado. Sabía que no estaba teniendo minutos, pero ahora es distinto. He estado jugando mucho acá (en Países Bajos)”, sentenció el mediocampista en una entrevista con MARCA Claro.

“Estoy muy contento de poder aportar lo que he aprendido y mejorado. Se vienen partidos muy complicados, pero estoy contento y lo voy a disfrutar”, añadió.

Además, Guti comentó lo que significan estos partidos eliminatorios, en donde el Tri jugará a muerte.

“Todos sabemos cómo son ese tipo de partidos. Son de mucha pelea. Es una buena prueba para recuperar la confianza de poder sumar los nueve puntos que son muy importantes. Es ir partido a partido. Tenemos que volver a tener el juego en equipo que nos caracteriza. Vamos a ir a cada partido a muerte”, expresó el jugador.

Por último, Erick Gutiérrez bromeó un poco con lo que le dijo Roger Schmidt, director técnico del PSV. “Me dijo que me lo merecía. Que estaba trabajando fuerte. Que disfrute mientras estoy acá, que me cuide y que no jugara (mientras se reía)”, concluyó.

