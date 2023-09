Gerardo Galindo augura éxito a Jaime Lozano en el Tri: 'Demostrará que es un ganador'

Jaime Lozano sí es un 'enfermo' de futbol, pero también es un amigo como ninguno, y eso Gerardo Galindo lo tiene muy claro. Y es que entre ellos hay más de tres décadas de amistad, tiempo en el que crecieron juntos en la vida y en el futbol, pues levantaron trofeos, comenzaron como entrenadores, vencieron adversidades y hoy comparten la felicidad de ver al 'Jimmy' como técnico de la Selección Mexicana.

"Es una oportunidad que se ha ganado con base en su trabajo, lo que él demuestra en la cancha, ahora como director técnico es un conjunto de experiencia como jugador y su incesante preparación, y eso la verdad a mí me ha sorprendido para bien porque siempre lo he tenido como un tipo mi profesional, pero hoy en día me demuestra y le demuestra a todo el mundo es que es un ganador.

"Nos conocimos en Pumas a los 14 años. Es padrino de Mateo, uno de mis hijos, siempre está pendiente. Además de que otra de las situaciones especiales para mí es que él fue la persona que más estuvo conmigo cuando evidentemente de mis amigos, cuando estuve enfermo (de cáncer en la garganta), estuvo en el hospital Jaime todos los días visitándome, yendo a verme al hospital, y eso para mí ha sido especial, no sé cómo pagárselo, me apoyó en todos los sentidos y para mí eso vale mucho más que cualquier cosa", dijo a RÉCORD.

'Jerry' fue también uno de los primeros auxiliares cuando Jaime comenzó como entrenador en Querétaro Sub 20, por ello también lo conoce como técnico.

"Es un profesional al cien, de llegar a las siete u ocho de la mañana y estar hasta las seis de la tarde, es de tiempo completo, ve todos los partidos como loco, se la pasa revisando a los rivales, siempre está pensando qué más hacer para mejorar con los jugadores. Está obsesionado y esta obsesión se basa en el deseo de que su equipo sea el mejor de todos. Es un tipo que da todo por cada proyecto y siempre está pensando en objetivos grandes, él está dirigiendo la Selección para ver qué pasa sino para lo que puede conseguir.

"Es un tipo serio, al que le tienes que encontrar para que sonría un poco, pero de repente saca buenos chistes, tiene buen sentido del humor, en el trabajo es otra cosa, se enfoca totalmente, fuera de esto es completamente diferente, es un tipo más relajado, dentro de la cancha es muy exigente, perfeccionista y ahí están los resultados que ha dado, está claro que es un tipo ganador, que quiere cosas importantes y que viene arrastrando muchos éxitos desde jugador", expresó.

