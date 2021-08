Gerardo Torrado: 'Buscamos perfil parecido al de Jaime Lozano para París 2024'

En la Federación Mexicana de Futbol se empezó a buscar ya al técnico idóneo para tomar las riendas de la Selección Nacional que haga el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, y se buscará en los que ya están en la organización, así lo informó Gerardo Torrado, director de Selecciones Nacionales, quien dijo que Jaime Lozano es el ejemplo de lo que se está buscando, por lo que quieren un perfil similar.

“Entendemos que la fórmula con Jaime fue exitosa, queremos tener a los mejores en selecciones y consideramos que tenemos a los mejores entrenadores en Selecciones Menores.

“Jaime es el perfil ideal, técnico mexicano, joven, bien preparado, con la ilusión de querer dejar huella, es un perfil muy parecido el que buscamos y tenemos gente capaz dentro de la estructura en Selecciones, tenemos la posibilidad de hacer un proceso con ellos para entender la mejor opción, entendemos que puede ser un proceso interesante si se empieza a trabajar en los jugadores que pelearan para el Mundial Sub 20 y el pase a París”, explicó.

Finalmente, Torrado explicó cómo, luego de la salida de Jaime Lozano, quedó la estructura de las Selecciones Nacionales: “El ‘Tata’ con la Selección Mayor, en a Sub 20 Luis Pérez, en la Sub 17 Raúl Chabrán y en la Sub 15 Cristian Flores, queremos dejar un legado y cosas importantes en selecciones Nacionales”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: RAÚL JIMÉNEZ SERÁ LLAMADO PARA INICIO DE ELIMINATORIAS