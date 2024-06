Hirving ‘Chucky’ Lozano ve en un 'bache' a la Selección Mexicana : “Es normal”

Luego de no ser incluido por Jaime Lozano en la convocatoria del Tricolor para la Copa América, tras su presentación con el San Diego FC, Hirving Lozano se tomó la libertad de analizar lo que sucede con México de cara a esta Copa América.

En entrevista para Fox Sports, el ‘Chucky’ Lozano señaló que el mal momento que vive la Selección Mexicana es simplemente un bache y esto es normal en todos los equipos y esto que vive México principalmente se debe al cambio generacional que se está llevando a cabo.

“Yo creo que estamos sí en un bache, creo que estamos en un ciclo en donde está habiendo muchas cosas y creo que es normal, en todos los equipos pasa, en todas las selecciones pasa y ojalá que la selección retome el buen camino que siempre ha tenido”, declaró ‘Chucky’ para Fox Sports.

De igual forma el canterano de Pachuca afirmó que le gustaría volver a vestir los colores de México en un futuro y señaló que hará todo lo que esté en sus manos para volver a ser tomado en cuenta por Jimmy Lozano para futuras convocatorias, de cara a la Copa del Mundo.

“A mí me encanta estar en la selección me gusta mucho ir, me apasiona mucho, es un sueño desde chico, entonces yo creo que sí me gustaría estar ahí (convocado a Copa América), pero ya no son decisiones que estén en mis manos, el tiempo dirá y ojalá que pueda regresar”, concluyó Lozano.

‘Chucky’ fue presentado por el San Diego FC como el nuevo jugador franquicia del club, pero aún tendrá seis meses más en Europa con el PSV y llegará a la MLS para el mes de enero del 2025, a un año y medio del comienzo de la Copa del Mundo y peleando por regresar al Tri.