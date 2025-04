Javier ‘Chicharito’ Hernández: “Sueño con jugar el Mundial”

En estado puro. Así fue la plática que RÉCORD tuvo en exclusiva con Javier Hernández, actual delantero de Chivas y máximo anotador en la historia de Selección Mexicana.

Frontal y confiado de la carrera que lo respalda, Chicharito levantó la mano para estar presente con el equipo de Javier Aguirre en la próxima Copa del Mundo, pues aseguró que aún tiene mucho que dar como futbolista profesional.

“Sí, claro -que es un sueño jugar el Mundial en México-, como quedar campeón en cada torneo que juegue, como hacerlo de la mejor manera en cualquier partido, siempre le voy a tirar a lo más alto, a mi no me da miedo, por eso pude jugar en los clubes que he jugado y lograr lo que he logrado porque nunca he tenido miedo a aspirar a lo más alto y a ponerme a trabajar para lograrlo.

Hay un Mundial que está en puerta y como siempre lo he dicho, mientras sea un jugador activo y no me haya retirado de la Selección eso siempre está en mi cabeza, soy una persona competitiva y que no le da miedo soñar con lo más alto y trabajar para conseguirlo.

Estoy en una situación en la que aún puedo dar mucho en esta profesión y cuando no, yo seré el primero en no faltarle el respeto a esta profesión cuando no esté apto. Estoy contento y feliz de poder seguir haciendo o que más amo, que es jugar al futbol”, sentenció el seleccionado nacional en tres Copas del Mundo -2010, 2014 y 2018- en las que ha conseguido un total de cuatro anotaciones.

El exdelantero del Manchester United y Real Madrid, entre otros, se animó a hablar sobre la era Aguirre-Márquez en Selección Mexicana y del récord que ostenta y que persigue Raúl Jiménez, quien durante la última Fecha FIFA alcanzó 40 tantos con el conjunto tricolor, para ponerse a 12 goles de Chicharito.

“Primero que nada pues la etapa de Javier -Aguirre- que ha ido mejorando afortunadamente y que se consiguió lo que se consiguió hace poco como la Copa Oro y luego ya se vendrá el Mundial. Creo va muy bien, acertaron en poner una persona con tanta sabiduría y jerarquía y luego a un lado el Káiser -Rafa Márquez-, lo están haciendo muy bien y creo pueden mejorar muchísimo, que es lo que deseamos todos.

Lo de Raúl -Jiménez- con los récords, lo vengo diciendo. Estaría preocupado y hasta triste que mi récord -52 goles con Selección Mexicana- durara años, sería preocupante para nuestro país. Que sigan y que sigan y si lo rompe Raúl que luego lo rompa otro. Eso individual es solo una consecuencia, aquí lo más importante es el futbol mexicano y que la Selección crezca y empiece a obtener títulos internacionales, es lo que todos queremos”, aseguró.

Por último, Hernández Balcázar definió lo que representa el futbol en su carrera tanto profesional como personal más allá de estar involucrado en proyectos alternos dentro de ese ecosistema.

“El futbol para mí no es trabajo, para mí es mi vida. El despertarme e irme a entrenar no es trabajo”

