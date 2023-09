Johan Vásquez elogió a Jaime Lozano: 'Vino a darle otra cara al Tri'

Pasó la euforia del título en la Copa Oro, sin embargo, lo que no cambia es el discurso de los seleccionados respecto a la decisión de mantener a Jaime Lozano en el banquillo del Tri, Johan Vásquez, a quien le tocó aparecer en convocatorias de Gerardo Martino y Diego Cocca dijo afirmó que ahora con el Jimmy se sienten respaldados por ser mexicano.

“Vino a darle otra cara, nos dio una motivación bastante buena, estamos contentos con su llegada, sentíamos que hacía falta una persona como él, un mexicano que nos respaldara y bienvenido. Cada uno tiene su idea, no me quiero meter en temas de quién apoyaba más, en los tres procesos yo me sentí bien, en unos me tocó jugar un poco más, en otros un poco menos y eso es parte del futbol, pero tener a un mexicano si se siente el respaldo del mexicano”, confirmó el defensor azteca.

Con la llegada de Lozano al banquillo, el defensa central fue uno de los elementos que comenzó a tener más participación, misma que venía pidiendo de tiempo atrás.

“Es una responsabilidad fuerte, pero era algo que yo quería desde el principio y creo que tengo que ir mejorando, la tengo que ir agarrando, hacía a mí y aprovechar. Competir, no hay de otra. Chucky (Lozano) lo acaba de decir hace poco, la competencia diaria, eso es algo que hace crecer al jugador, el seguir compitiendo día con día”, aclaró Johan Vásquez.

