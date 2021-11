Jorge Campos: "No hemos entendido que lo más importante es lo deportivo"

El exportero de la Selección Mexicana Jorge Campos se sinceró en entrevista para 'ESPN' y confesó que no es una novedad que al Tri no le haya ido bien en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Sin tapujos, el nacido en Acapulco señaló que el exceso de extranjeros en la liga ha bajado el nivel y la priorización sobre el talento mexicano.

"Se sigue haciendo lo mismo desde hace treinta o cuarenta años y la prueba está en que la Liga MX cuenta con múltiples extranjeros".

El extravagante exfutbolista destacó que de seguir así, llegaría un momento en el que no habría quien tome los lugares que van desocupando los seleccionados nacionales, e hizo hicapié en la falta de oportunidades para conseguir nuevos talentos.

"En mis tiempos había cuatro (extranjeros) como límite, pero se trataba de jugadores de súper gran nivel que les enseñaban a los chavos a crecer futbolísticamente. Nosotros no avanzamos y seguimos en lo mismo. Si esto continúa, en el futuro no va a haber jugadores para la selección, vamos a tener problemas. No hay chance para los chavos, no tienen fogueo”.

Campos, tres veces mundialista, reafirmó que lo económico y otros intereses sobrepasan el valor deportivo que debería resguardar la liga mexicana.

"Así es nuestro futbol que no hemos entendido que lo más importante es lo deportivo. Y esto ha pasado siempre, desde que tuve la fortuna de estar en la Selección".

