Matador Hernández: 'Me río de lo de Funes Mori en el Tri'

Luis Hernández se dijo en desacuerdo con la situación de naturalizados en la Selección Mexicana, siendo el caso más sonado últimamente el de Rogelio Funes Mori de Rayados, el cual el Matador no toma en serio.

“Nunca he estado de acuerdo, la verdad. Vienen muchos extranjeros y juegan a todo dar dos temporadas, son campeones y luego van a otro equipo y no pasa nada. No me gusta. No aprendemos de cosas positivas de otros países. Me río de lo de Funes Morí”, dijo Hernández en entrevista con ESPN.

“Es el negocio del futbol. Ya no va a contar como extranjero para Monterrey y le tapas la oportunidad, y no es que sea romántico, pero si vienen extranjeros que vengan pocos y de calidad. ¿Por qué no vienen jugadores de selecciones de Colombia o Argentina?”, añadió.

El Matador fue representante del Tri de 1995 hasta el Mundial de Corea-Japón 2002, encontrando su mejor momento en la Copa del Mundo de 1998.

