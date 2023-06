Miguel Herrera siempre estará listo para la Selección. En entrevista con RÉCORD hace un mes, con motivo del décimo aniversario de la Final del Clausura 2013, El ‘Piojo’ reiteró que él, siempre estará disponible para dirigir al Tricolor.

“Para la selección voy a estar listo, no me candidateo, porque la gente piensa que cuando hablo de Selección me candidateo, pero si me llegan a requerir siempre estaré listo para la Selección”, declaró Herrera.

Antes de que Diego Cocca fuera el elegido para tomar las riendas del combinado nacional, Miguel fue uno de los candidatos para llegar al banquillo nacional, incluso, mandó su proyecto a la Federación, pero finalmente fue descartado.

“No sé qué pasó, tomaron su decisión, presentamos proyecto varios técnicos. Primero que nada, estoy agradecido siempre de estar en esa lista de técnicos de gran capacidad de técnicos de gran capacidad para poder tomar la Selección, ya que tu nombre está ahí te da gusto quiere decir que estás haciendo las cosas bien”, comentó.

Pese a esto, el ‘Piojo’ Herrera aseguró que siempre apoyará a la Selección Mexicana sin importar quién esté sentado en el banquillo, pues desea que el equipo tricolor sea exitoso y trascienda.

“La decisión la tomaron los directivos, nosotros a trabajar y a apoyar a quien esté ahí (en el banquillo) que la Selección esté bien, que haga cosas extraordinarias y trascendentales y podamos ver una Selección exitosa”, sentenció.

A finales de 2013, Herrera fue elegido técnico de México, pues el combinado azteca se tenía que jugar el Repechaje para asistir a Brasil 2014 ante Nueva Zelanda, el cual, superó sin problemas con una base de jugadores del América y el León.

El ‘Piojo’ comandó al Tri en la Copa del Mundo, donde llegó hasta los Octavos de Final y es hasta ahora, el técnico que más cerca se ha quedado de acceder al famoso quinto partido, pues su equipo se quedó a minutos de vencer a Holanda.

Un año más tarde, Miguel Herrera fue destituido del cargo luego de golpear al periodista, Christian Martinoli en el aeropuerto de Atlanta, esto, un día después de haber conseguido la Copa Oro.

