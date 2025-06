Oswaldo Sánchez elogia a México: “Es la primera vez que veo una Selección diferente”

Oswaldo Sánchez destacó el presente que vive la Selección Mexicana y aseguró que tiene la gran posibilidad de hacer historia en la próxima Copa del Mundo en Norteamérica debido a que cuenta con gente de experiencia mundialista dentro y fuera del campo.

“Yo no lo veo tan mal el panorama y yo sé que muchos me tildan de no sé si decir la palabra porrista o la palabra optimista de cómo lo quieres ver”, resaltó en primera instancia el ahora comentarista deportivo en entrevista con Faitelson Sin Censura.

Oswaldo Sánchez l CRÉDITO:IMAGO7

Sánchez resaltó que es la primera vez que ve un conjunto con grandes chances de hacer algo trascendental: “Simplemente trato de analizar tal vez cosas que otros no ven. Veo por primera vez en mucho tiempo una Selección que está dirigida en todos los polos por gente que fue mundialista y estuvo en la cancha”.

Oswaldo Sánchez destaca experiencia

Oswaldo Sánchez hizo referencia a los elementos que están fuera de la cancha pero que son importantes para llevar lejos al equipo: “Me refiero a Dulio Davino, que toma las decisiones deportivas en muchos sentidos. Me refiero a Rafa Márquez, auxiliar del Vasco y al propio Vasco Aguirre”.

“Segundo. Es un Mundial tripartita y, al ser anfitriones, creo que tenemos una gran oportunidad con este equipo de hacer historia y así lo veo”, catapultó el exselecionado mexicano.

Vasco Aguirre l CRÉDITO:IMAGO7

La importancia de resultados

El exarquero del Tri resaltó los buenos resultados que ha conseguido el Vasco Aguirre como director técnico recientemente con la Selección Mexicana e hizo de menos el juego vistoso que muchos critican.

Selección Mexicana l CRÉDITO:IMAGO7

