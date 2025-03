Raúl Jiménez recibe elogios de Thierry Henry: “Es un jugador diferente”

La Selección Mexicana se coronó por primera vez como campeón de la Nations League, el combinado nacional se quedó con el trofeo y en gran parte gracias a la actuación de Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez l CRÉDITO:IMAGO7

El delantero del Fulham catapultó la hazaña con cuatro goles en la Final Four suficiente para vencer a Canadá en las Semifinales y finalmente ante Panamá sentenció su gran momento.

“Ellos tienen a un jugador que hace la diferencia, Raúl Jiménez, quien yo creo fue la diferencia; si tú pones a ese jugador en el equipo de Canadá o en el equipo de Estados Unidos, él puede ayudarte a ganar torneos, es lo que es”, resaltó el analista de CBS Sports.

"They had a player that made a difference, Raúl Jiménez. If you put that player in a Canadian team or U.S. team, he can help you to win tournaments.”@kate_scott, Thierry Henry, @MauriceEdu, and @clint_dempsey praise Raúl Jiménez for leading Mexico to Nations League glory 🇲🇽 pic.twitter.com/Hft64lw01S

