Selección Mexicana: Chaka Rodríguez exhibió amenazas a su familia tras juego ante EE.UU.

Tras la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos por 2-0, Luis 'Chaka' Rodríguez, fue de los jugadores señalados por bajo desempeño.

Ante esta situación el defensa de Tigres fue blanco de críticas por parte de la afición mexicana, al grado de llegar a las amenazas en contra de su familia como lo exhibió el propio jugador en redes sociales, donde una persona de nombre 'Miguel' amenazó a la familia del futbolista.

"Puto tronco de mierda. Ya aléjate de la selección, si no va a tocar matar y violar a tu puta madre, a tu esposa y a tus hijos. Ahí luego te los mando en bolsas negras", habría redactado el usuario a la esposa de Rodríguez.

Rodríguez decidió hacer pública su respuesta a este usuario, también utilizando las redes sociales.

"Miguel, soy el esposo de la mujer a la que le escribiste. Entiendo que mi trabajo en selección pueda causar todo eso en ti. No lo justifico pero lo entiendo. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa. Viola y matar son palabras muy crueles, Miguel, no nos merecemos eso", mostró el Chaka en Twitter.

Tras ser exhibido, el usuario volvió a arremeter en contra de la esposa del futbolista, quien pidió que dejarán de meterse con su familia y le habló de Dios.

