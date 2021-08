Selección Mexicana: Martino, con delantera 'repuesto' para arranque de Octagonal Final

La Selección de México probará con una delantera de 'repuesto' en el inicio de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf que arrancan esta semana y que otorgarán tres boletos directos para la justa que se llevará a cabo en Qatar en 2022.

En esta convocatoria no están más los nombres de Javier 'Chicharito' Hernández, Alan Pulido y JJ Macías por distintos motivos. Ahora, aparecen los nombres de Santiago 'Chaquito' Giménez, Henry Martín y Rogelio Funes Mori para ser los encargados del Tricolor de mover las redes enemigas.

En el caso del Chaquito, llega para ocupar la muy probable baja de Raúl por lo menos el jueves ante Jamaica, ya que no fue cedido por el Wolverhampton, club inglés que argumenta apegarse a la normativa impuesta por el gobierno británico de no permitir viajar a ningún futbolista a los países que aparecen en la 'lista roja' por riesgo de Covid-19, como es el caso de México. De no cederlo, la FMF buscará que la FIFA sancionen a los Wolves.

“Estamos esperando las últimas gestiones de la Concacaf a nivel de esas autoridades para que pueda liberar jugadores, entendiendo que no nada más México está siendo afectado, sino que hay otros países y selecciones sobre todo del Caribe que están siendo verdaderamente afectadas por la no liberación de los jugadores de la Premier League.

“La parte que no entendemos es que hay jugadores de Argentina que sí están siendo liberados. Ya metimos los papeles ante FIFA para que se aplique cualquier sanción en caso de que no llegue Raúl”, señaló Yon de Luisa, presidente de la FMF, en entrevista a TV Azteca con David Medrano, colaborador de RÉCORD.

En el caso de Chicharito, por ejemplo, ha sido borrado de todo rastro por el técnico Gerardo Martino luego de ser considerado un jugador 'negativo' para el vestidor; JJ Macías se lesionó previo a los Juegos Olímpicos y después emigró al Getafe de España y sorprendió al no aparecer en esta lista del 'Tata'.

De esta manera, el Tricolor arrancará el Octagonal de Concacaf con tres delanteros que nunca han jugado juntos, que conforman un ataque nuevo para México y que buscarán con goles consolidarse en futuros llamados con el representativo nacional.

