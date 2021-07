Selección Mexicana: Por calendario, tanto Tri Varonil como Femenil pagarán por veto

La sanción de dos partidos de veto impuesta por FIFA a la FMF por el ‘grito prohibido’ lanzado por la afición en partido del Tri Preolímpico de Guadalajara nos afecta a todos, incluso a los que no gritamos, a seguidores y seleccionados nacionales de todas las categorías, sin importar género o edad. Pero serán las Selecciones Mayores Varonil y Femenil a las que les toque pagar por sus compromisos en el calendario oficial.

Se desató ayer indignación mayúscula por un malentendido que originó el diario Reforma, cuya sección deportiva tituló en portada: “El colmo: ellas pagarían”, donde aseguraron que “la FMF pedirá a FIFA que sea el Tri Femenil el que pague el juego de veto por el grito homófobo en duelos del varonil”, interpretación errónea tras una entrevista que tuvieron con Yon de Luisa, titular del órgano rector del balompié mexicano.

“La información no es correcta, estamos en contra de la portada de Cancha, no lo solicitamos y no lo haríamos”, aseveró Yon de Luisa a RÉCORD. “La reacción de la afición es a una noticia que no es real”, agregó y aclaró: “Vamos a aplicar la sanción donde FIFA establezca”. El detalle jurídico del castigo llegará a las oficinas de la Femexfut hasta la última semana de junio.

La multa del máximo organismo es a la Federación Mexicana de Futbol, sin distinguir en categorías de sus selecciones, lo único que requiere es que sea oficial, es decir, que se juegue dentro del calendario de FIFA. Para que un amistoso cuente debe disputarse en Fecha FIFA y en cualquier categoría, es decir, los juegos que SUM organiza al Tri varonil mayor en Estados Unidos no cuentan si no se disputa en los días que marca el calendario internacional del máximo organismo.

Después de Juegos Olímpicos, cuyo torneo organiza el COI con aval del máximo organismo futbolero, el siguiente periodo donde se puede pagar la sanción es en septiembre.

¿EN QUÉ PARTIDOS CORRESPONDE PAGAR EL VETO?

Por la fecha de la aplicación del castigo y el calendario de juegos oficiales, el primer duelo que toca para pagar un veto es del Tri Varonil en la Fecha FIFA de la primera semana de septiembre, es decir, en el juego de estreno en el Octagonal rumbo a Qatar, que es ante Jamaica tentativamente en el Estadio Azteca. En el periodo, los otros dos partidos que juega México son de visita, así que ya no se puede saldar.

El segundo partido al que le toca cumplir con el castigo impuesto a la FMF es de la Tri Femenil, que tendrá compromiso en casa en la segunda semana de septiembre, pues es Fecha FIFA y el equipo de Mónica Vergara se prepara para arrancar la eliminatoria en noviembre.

RÉCORD pudo saber que este partido casi está listo, aún falta el rival sudamericano que están negociando para que visite a las mexicanas, pero la sede está a nada de cerrarse: será en Guadalajara, pues el gobierno estatal quiere llevar a las futbolistas a la Perla Tapatía cerca de fiestas patrias.