Sergio Egea elogia mentalidad de Jaime Lozano: 'Es admirable'

La mentalidad de Jaime Lozano es admirable. Y es que desde que era jugador, el actual entrenador de la Selección Mexicana se caracterizó por su forma de pensar, seguridad y concentración, así lo aseguró Sergio Egea, auxiliar de Hugo Sánchez en Pumas en 2004, cuando lograron el Bicampeonato. Incluso, el también entrenador argentino compartió que 'Jimmy' fue uno de los alumnos más destacados del Pentapichichi.

"Cuando nosotros llegamos con Hugo a algunos futbolistas les faltaba autoestima, aunque tenía la calidad futbolística no terminaban de dar todo lo que tenían; Jaime estaba cedido (al Celaya) lo recuperamos y enseguida nos aportó mucho, primero su profesionalismo; Jaime aportaba liderazgo, era muy aplicado, escuchaba mucho a Hugo, ponía atención, no se distraía nunca, la concentración era un fuerte en él.

"Muy fuerte (su mentalidad). Creía mucho en él, una autoestima muy alta, yo desde que llegué a Pumas, en el grupo con el que nos tocó trabajar con Hugo fue muy receptivo, porque Hugo hacía mucho hincapié en el trabajo mental, en que el jugador se considerará importante, que fuera ganador y una serie de futbolistas mexicanos, tenían un poder mental muy grande, querían llegar al máximo nivel, ganar campeonatos y eso hacía que con los de afuera que llegaron, los mexicanos aportaron muchísimo", dijo a RÉCORD.

En tanto, Sergio Egea celebró que Lozano esté al mando del Tricolor, del que sabe, hará un gran equipo.

"Situación que no era fácil por como venía golpeada la Selección y lo supo asumir, le llegó muy bien al futbolista, es un gran gestor, una persona a la que cree en el futbolista mexicano, es simple, es coherente, le ha sacado mucho partifo al plantel que tuvo y ganar una Copa Oro no es fácil; me alegro muchísimo que le hayan dado la oportunidad a un técnico mexicano que eres merecedor, que nadie le ha regalado nada y seguro que hará una Selección muy competitiva", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR MORENO SOBRE JULIÁN QUIÑONES EN EL TRI: 'TIENE LOS MISMOS DERECHOS'