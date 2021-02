Luis García reveló cómo tuvo que elegir entre Pumas y América

Luis García tuvo la difícil decisión de elegir entre América y Pumas para poder buscar un lugar en el futbol profesional.

Después de un torneo juvenil con la Selección Mexicana en China, el 'Niño Artillero' fue invitado por Panchito Hernández a las Águilas y por Bora Milutinovic a Pumas, por lo que su padre tuvo que intervenir en la complicada elección.

"Veníamos de China, y Panchito Hernández me dice 'te esperamos en las instalaciones de Coapa para que ya seas parte del América', y yo decía 'lo mejor que me ha pasado en la vida, voy a pertenecer al América'.

"Mi papá me sentó en la sala de su casa, porque Bora me dijo vete a Pumas, tenía las dos ofertas, no para jugar en Primera División, sino para entrar a Pumas o América, y mi papá empezó a desglosar el tema.

"Me dijo, 'yo no sé si vayas a ser jugador profesional, no sé si tengas las habilidades, pero al América se le llega como Secretaría de Estado, se llega por arriba, no por abajo, y a Pumas, por lo que yo puedo ver, normalmente a los jóvenes los avientan (debutan)'. Por esa explicación tan racional, escogí a Pumas, con todo el dolor de mi corazón. La historia acaba siendo que me voy a España y le llegue al América regresando de España", contó el exfutbolista para ESPN.

García Postigo terminó jugando para América, Pumas y Chivas, tres de los cuatro equipos de la Liga MX.

