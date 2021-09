Pumas: La Rebel no tendrá boletos para juego vs América

La directiva de Pumas le dio la espalda a La Rebel, y justo para el partido ante América.

Y es que RÉCORD pudo saber que los altos mandos auriazules no apoyarán ni harán nada para que su barra más grande tenga como siempre, los boletos que le dé el acceso a los integrantes el domingo a la cabecera norte del Estadio Azteca.

A diferencia de encuentros anteriores en los que los felinos visitaban el Coloso de Santa Úrsula, y en los que la directiva de Pumas se ponía de acuerdo con la de América para 'reservar' los miles de boletos que se le vendían a La Rebel, en esta ocasión, no habrá aval por parte de los universitarios.

A raíz de esto, la barra no podrá acceder a las dos mil localidades que, esta vez por la pandemia, se les apartaron, ya que si no hay carta por parte de Pumas, América no venderá los boletos.

Hasta donde se sabe, los dirigentes felinos decidieron no hacer nada, pues se encuentran enojados con La Rebel por la marcha que hicieron en la pasada Jornada 6, y externaron su molestia por la falta de resultados del equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DINENNO SOBRE JUEGO VS AMÉRICA: 'NO HAY UNA DIFERENCIA ABISMAL, SOMOS DOS EQUIPOS GRANDES'