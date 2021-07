América: Álvaro Fidalgo quiere ser recordado como el '8' que fue Reinoso

El tiempo se agotó. Álvaro Fidalgo, refuerzo internacional del América en el Guardianes 2021, reconoció que tras su primer torneo en el 'Nido' su lapso de adaptación con las Águilas en la Liga MX 'ya no existe'. Además, dejó claro la responsabilidad que será portar el dorsal '8' en el Apertura 2021.

En entrevista con TUDN, el jugador azulcrema reiteró su compromiso ante el reto de llegar a México y dejó claro que ahora es tiempo de crecer junto al equipo.

"Siempre hay como un proceso de adaptación, pero ahora ya no lo hay, eso no existe, para nada. Llevo ya seis meses aquí, ya competí en el futbol mexicano, ya sé cómo funcionan mis compañeros, ya sé todo, entonces pues ahora creo que tengo que dar un paso al frente en mi futbol para seguir creciendo yo.

"Por dar el máximo siempre el equipo y por supuesto que mi objetivo diario de cada día es crecer como jugador mejorar como jugador y lógicamente tengo muchas cosas que mejorar y muchas cosas que crecer y en eso estoy es pretemporada", explicó el jugador azulcrema.

Finalmente, reconoció el compromiso con el que defenderá la histórica elástica con la que brilló Carlos Reinoso.

"Siempre fue el número que me gustaba, que me gusta llevar, aunque en realidad no es un número que llevase muchas veces, pero siempre me gustó porque creo que es la posición que tengo en el campo.

"Es el número que se asemeja y también pues sé que es el número de uno de los más grandes históricos del club y bueno pues la verdad es que es un honor llevarlo y nada más, y sólo espero que también me recuerden como ese ocho", sentenció.

