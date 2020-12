América: Emanuel Aguilera acordó un año más con las Águilas

Después de varios meses en que se alargó la negociación, luego de varios rumores que confirmaban que el ciclo de Emanuel Aguilera con el América había finalizado, todo indica que el defensor argentino y la directiva llegaron a un acuerdo para que el zaguero continúe en el Nido un año más.

Había mucha incertidumbre respecto a la situación de Ema, de momento su renovación no se ha hecho oficial, pero es prácticamente un hecho que siga defendiendo la camiseta azulcrema dos torneos más. Hace unas semanas trascendió que el sudamericano volvería a Tijuana, equipo del cual llegó a Coapa en 2018.

Y es que se pudo saber que Aguilera, quien lleva una estrecha relación con Guido Rodríguez, habría recibido como recomendación por parte de su compatriota exigir más tiempo del que le estaba ofreciendo la directiva, además, de que se mantuviera con el mismo sueldo, no obstante, al final su intento no llegó a más y el defensor tuvo que aceptar las condiciones del club para permanecer, por lo que el contrato de Ema únicamente se extenderá 12 meses y no los 24 que solicitaba.

Con ello, Aguilera tendrá la oprtunidad de incrementar su cuota goleadora con el club, que de momento registra 17 anotaciones, 12 de ellas conseguidas desde el manchón penal, y aunque ya está dentro del Top 10 de defensas goleadores del club, aún está nueve tantos poder debajo del 'Capitán Furia' Alfredo Tena, quien es el primer lugar, y a ocho de su compañero, Bruno Valdez, que regresará a la actividad para el mes de marzo luego de superar su lesión de ligamentos.

