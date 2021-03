América: Jugadores de las Águilas no rompieron el protocolo en Mazatlán

Luego de que en redes sociales se hicieran ruido por unas fotos donde supuestamente Mauro Lainez y Richard Sánchez, jugadores de América, rompieron el protocolo sanitario tras el partido contra Mazatlán, El Francotirador aprovechó su columna de este martes para aclarar lo ocurrido.

"Lo primero que tienes que saber: en las imágenes de los futbolistas afuera del Kraken con cubrebocas revisando su smarthphone, no está Richard sino que es Alan Medina, aquel jugador que vino de Toluca, en donde ya te he relatado que se la vivía en la fiesta y sus vecinos ya no lo aguantaban", explica el columnista.

El Franco detalla que, contrario a lo que ocurrió en casos como los de Marco Fabián o Alan Mozo, los jugadores de América no infringieron el reglamento, pues el club les dio tres días de descanso, mantuviendo la indicación de respetar las reglas sanitarias en todo momento.

Es así que Medina, Lainez y otros jugadores se quedaron en Mazatlán para disfrutar un poco como turistas dado que tenían días de descanso.

