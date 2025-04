América lanza colaboración con el videojuego Pac-Man por los siguientes dos años

América es uno de los equipos más mediáticos en el futbol mexicano. El cuadro de las Águilas, cuenta con una gran fama internacional, lo que ha provocado que diversas marcas colaboren con los de Coapa.

Es por eso, que una de sus últimas colaboraciones del equipo Azulcrema, es con uno de los videojuegos más icónicos de la historia. A través de sus redes sociales, Pac-Man anunció su colaboración con América, acompañada de la frase: “Dos leyendas en su propio juego.”

El club de Coapa firmó un convenio con Bandai Namco por los siguientes dos años. En dicho contrato, incluye colaboraciones en uniformes, eventos y experiencias especiales para los fanáticos del equipo y el videojuego.

El videojuego desarrollado por Toru Iwatani, ha gozado de una gran popularidad, pese a tener más de 40 años de existencia.

