No habrá cachorro en Coapa. A pesar de que América hizo un último esfuerzo por gestionar el fichaje de César Montes, la negociación no fluyó debido a que en España no hubo disposición aún y cuando la directiva azulcrema estiró hasta cumplir con lo que pedía el conjunto del Espanyol de Barcelona.

RÉCORD pudo confirmar que finalizaron las pláticas con la directiva de los Periquitos sin éxito para las Águilas pues era su deseo poder repatriar al deffensa central mexicano, a quien por cierto le parecía atractiva la propuesta azulcrema.

Fueron varios intentos los que se realizaron por el seleccionado nacional y en un principio el fichaje parecía estar encaminado a consolidarse, sin embargo, en Barcelona no estaban completamente seguros de seguir adelante con las pláticas y aunque ponían trabas desde Coapa siempre se encargaron de irlas eliminando hasta el último momento.

Inclusive, las últimas semanas el defensor estuvo separado del grupo a la espera de conocer su futuro inmediato pues además de la oferta americanista también existen por lo menos un par más de equipos de la propia Liga española.

