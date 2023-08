Brian Rodríguez negó que tenga intenciones de salir del América, esto debido a los rumores que surgieron en días recientes y que apuntan a que el uruguayo está en búsqueda de un nuevo equipo.

“Quería hablar sobre ese tema. Se habló mucho y no me gusta tampoco, pero es personal. Yo nunca dije que quiero salir de América, eso nunca salió de mi boca, me siento muy contento acá, los compañeros me respaldan los directivos pagaron mucha plata. Eso nunca salió de mí y quédense tranquilo que voy a estar trabajando”, declaró Rodríguez en conferencia de prensa.

Recientemente, trascendió que el representante de Brian intentó colocarlo en Peñarol de Uruguay, pues no estaba conforme con los pocos minutos que el futbolista charrúa ha recibido con las Águilas.

Pese a esto, el extremo sudamericano se dijo tranquilo y enfocado con la entidad azulcrema, pues aseguró que desea salir campeón con este equipo.

“Tranquilo, trabajando con el equipo, pensando solamente en jugar y ganar, pensando, trabajando acá. Mi representante resuelve con el club lo mejor para cada uno. Mi cabeza está en el club y salir campeón acá”, sentenció.

Brian Rodríguez arribó al Nido para el Apertura 2022; sin embargo, durante este año no ha logrado apoderarse de la titularidad, pero sigue en los planes del club, por lo que al menos este semestre seguirá en la institución.

