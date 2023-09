Antonio Carlos Santos, exjugador del América: "Los Clásicos se ganan con talento"

Previo al Clásico Nacional, Antonio Carlos Santos, uno de los máximos referentes en la historia del América, señaló que en el cuadro azulcrema no solo está la obligación de ganarle a Chivas, sino también deben jugar bien.

En una entrevista para el programa, Futbol Picante, el exfutbolista señaló que las Águilas, además de estar obligadas a vencer al Rebaño en el Estadio Azteca, también deben ser superiores a su rival en cuanto al funcionamiento, pues a eso están acostumbrados.

"América está acostumbrado a ganar convenciendo de lo que se hace dentro de la cancha. Los Clásicos se ganan con talento. Hay uno que otro Clásico que se puede ganar con un tiro de esquina o por un gol, pero los Clásicos se tienen que ganar con jugadas individuales, con paredes, con definiciones importantes, porque la gente va a ver eso", comentó Santos.

Asimismo, el 'Negro' comentó que los jugadores del América deben salir a atacar desde el primer minuto y no jugar a la defensiva. De igual forma, Antonio Carlos comentó que la grandeza del América implica eso.

"Si tú tienes la calidad de jugadores, los jugadores tienen que demostrar eso. No jugar a la defensiva, a esperar o cotragolpear. No, tienen que salir con todo desde un principio y demostrar de que está hecho el América y sus jugadores. No pueden jugar feo y ganar. Eso no le queda al América", sentenció.

