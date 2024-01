¿Con dedicatoria? América presentó a 'Chicote' Calderón con canción 'Le va a doler'

Uno de los movimientos del mercado invernal de la Liga MX que más ruido ha generado es el de Cristian 'Chicote' Calderón a América. Y no tanto por tratarse de un 'fichaje bomba', sino por el antecedente del defensa lateral con las Chivas, acérrimo rival de los azulcremas.

A la rivalidad entre ambos clubes se suma que el jugador salió por la puerta de atrás del Rebaño. Sus indisciplinas y la irregularidad de su rendimiento en campo antecedieron a su marcha del club rojiblanco, con el cual no renovó contrato una vez finalizado el Apertura 2023.

Fue gracias a su calidad de agente libre que llegó a América, que echó más "leña al fuego" al presentar a Calderón como fichaje. Los de Coapa subieron un video a TikTok para presentar a 'Chicote', pero hicieron una elección musical muy particular.

“Le va a doler” de Grupo Frontera fue la canción elegida por los azulcremas, justo cuando la letra menciona “le va a doler, cuando me vea que yo ya la superé, cuando me busque y yo por ella ya no sienta nada”.

Esta situación no pasó por completo desapercibida para los algunos usuarios en redes sociales, que se burlaron de la canción ante la posibilidad de que 'Chicote' Calderón se reencuentre con su mejor versión, pero ahora como futbolista de las Águilas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA, EN SONDEOS CON NECAXA POR HERIBERTO JURADO