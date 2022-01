Gil Adame criticó el arbitraje de Marco Ortiz: 'En América debes pasar por encima de todos'

Gilberto Adame, Auxiliar Técnico de América, habló sobre la actuación del árbitro Marco Ortiz en el terreno de juego y destacó que suele ser buen silbante, pero en ocasiones toma conductas inexplicables.

"Al final buscan un protagonismo que no deben de tener, es un gran árbitro y creo que a veces ciertas conductas lo rebasan, pero en fin lo del árbitro no fue factor. En el América tienes que pasar por encima de todos".

El Auxiliar Técnico aseguró que la derrota ante el campeón no es para hacer un drama, argumentando que el torneo apenas comienza y además, las Águilas tienen el partido pendiente de la Jornada 2.

"Se perdió un partido, estamos perdiendo en Fecha 3 y no jugamos la Fecha 2, pero esto todavía no termina, al final perdimos y si nos duele, hay que recuperar en lo anímico, estamos trabajando paso a paso para poder llegar a la Liguilla de la mejor manera, no estamos para hacer un drama", declaró el Auxiliar Técnico.

"El resultado es engañoso porque pegaron dos veces al arco y las dos entraron. Felicitaciones a Atlas, pero creo que el equipo fue muy superior a Atlas", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN REYNOSO TRAS VERSE EMPATADO POR RAYADOS: 'PECAMOS DE INGENUOS Y TUVIMOS NUESTRO CASTIGO'