Henry Martín compartió mérito tras ser nuevo líder de goleo: 'Esto no sería sin mis compañeros'

El nuevo líder de goleo del torneo compartió el mérito con sus compañeros, Henry Martín, que llegó a cinco goles en el torneo, reconoció que el momento que vive es gracias al trabajo del equipo.

"Esto no sería sin el trabajo de mis compañeros, los goles que anoto son pases que me dejan frente a la portería y nada más me toca empujarla, soy la punta de la lanza que viene muy fuerte desde atrás y viene empujando con todo, me da mucho gusto por el equipo", declaró el delantero azulcrema.

Respecto a portar con dignidad el gafete de Capitán en las Águilas, La Bomba destacó que es el resultado a muchos años de trabajo en la institución.

"Es mucho orgullo ver reflejado el trabajo de día a día y de muchos años, y por supuesto sentirme arropado por el cuerpo técnico y la directiva, mis compañeros que responden en la cancha y trabajamos el día a día para que los resultados se den", apuntó Henry Martín.

